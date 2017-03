Kanga y Tania, la exquisita coordinación de un dúo de baile

Kanga y Tania ganaron su pase a la final de 'Got Talent' sólo unas horas antes de la emisión de la gala, en el programa especial 'Última oportunidad'. Y su actuación ha sido alabada por todos los miembros del jurado, tanto que Jorge Javier les ha dicho tras la impecable ejecución de su baile: "Quiero que sepáis que después de deciros que no, estuve muy arrepentido durante días". Además, el siempre crítico Risto Mejide le ha pedido disculpas a Edurne porque tuvo mucha razón al elegir a este grupo y él no lo supo ver en su momento.