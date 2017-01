Mar, la artista que se ganó el sí de Risto antes de comenzar con el espectáculo

De padre pintor y madre fotógrafa, Mar Gabarre no podía tener otra cosa que no fuese arte en las venas. Cuando ha llegado al plató con las manos vacías todos se han preguntado qué iba a hacer esta joven gaditana, pero cuando han traído las dos arpas, Risto le ha dado el sí antes de comenzar el espectáculo. “Mi arpa me quiere y yo la quiero a ella”, ha explicado Mar tras decir que su amor por la arpa fue a primera vista.