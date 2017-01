El show más familiar: Patricia y Laura Rueda sorprenden a sus padres sobre el escenario

“Empezamos bien, engañando a los padres… me gusta, me gusta…”, comentaba Risto Mejide tras saber que las hermanas habían engañado a sus padre y que para ellos estaba siendo una sorpresa verlas sobre el escenario. “Me ha parecido un divertimento muy familiar”, comentaba Jorge Javier. A pesar de que a Eva Hache no le ha gustado el show, Risto y Jorge Javier les han dado los síes que necesitaban para continuar.