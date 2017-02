‘Projenyx’, la increíble actuación del grupo de baile que se lleva un botón dorado

El grupo de baile barcelonés ‘Projenyx’ ha llegado a Got talent para derramar toda su ilusión, talento y fuerzas en forma de energía sobre el escenario. El conjunto formado por 14 jóvenes más el profesor, se va a separar dentro de poco, pero antes de emprender este nuevo comienzo, han querido dejar su huella… ¡y de qué forma! Les ha sobrado tiempo al jurado para ponerse en pie según ha finalizado la actuación. Mientras, el público no ha parado de aplaudir durante todo el espectáculo. Santi Millán ya lo advertía: “Hace tiempo que no veía tanta energía en el escenario”, y tras esto... llegó el botón dorado de Edurne y Eva Hache.