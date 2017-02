Risto se muere de amor con los pequeños flamencos y pulsa el botón dorado

El 'Grupo minisolera' ha enamorado a todos nada más salir del escenario y Risto Mejide no ha sido menos. Tras ver la actuación flamenca de estos pequeños de tres y cinco años, el publicista no ha podido resistirse a pulsar su botón dorado. "He venido dispuesto a cargarme la idea de tipo borde que me lleva acompañando desde los últimos diez años", ha asegurado poco antes de darles el pase directo a la semifinal. "Va a ser el botón dorado menos agradecido de la historia", ha bromeado Eva Hache tras ver cómo los niños ni se inmutaban con la noticia.