Simon Cowell no acepta dar más botones dorados... ¡pero Santi no le hace caso!

Hay tanto talento en 'Got Talent España' que los jurados ya han agotado sus botone dorados, el último, el que ha dado Risto a los concursantes más jóvenes (y adorables) de la edición. Así las cosas, Santi Millán se ha puesto en contacto con el creador del formato para solicitarle más pulsadores dorados y aunque Simon Cowell ha sido contundente en su negativa, Santi ha decidido que esta edición se merece dos más.

"Va a ser el botón dorado menos agradecido de la historia", ha bromeado Eva Hache tras ver cómo los niños ni se inmutaban con el pase a la final que les ha concedido Risto. El 'Grupo minisolera' ha enamorado a todos nada más salir al escenario y hasta el duro de Risto se ha reblandecido con ellos. “He venido dispuesto a cargarme la idea de tipo borde que me lleva acompañando desde los últimos diez años", ha asegurado Risto antes de darles el botón dorado.

Además, Edurne ¡ha vuelto al programa! Después de perder la voz y encontrarse regular, Edurne tuvo que abandonar el plató de 'Got Talent'. Aunque todavía no está recuperada al 100%, la cantante no ha aguantado más en casa y ha preferido regresar al programa.

Otro de los acontecimientos del programa, lo ha protagonizado un niño de 15 años llamado Jürgen Slowing. Aunque los nervios han estado a punto de jugarle una mala pasada, finalmente se ha relajado y ha brillado con su actuación. Aunque algunos temían que Risto no le diese un "sí" después de haber pulsado el botón rojo al poco de comenzar el espectáculo, la sorpresa ha sido totalmente contraria y ha confesado esta era la voz que tanto había buscado en OT.

Otra de las actuaciones más impactantes de la noche la han protagonizado Víctor y Sebas, dos bailarines que han unido sus estilos en una historia. Acercándonos a la idea del relato de Frankenstein, el doctor intentaba controlar a su creación a través de movimientos corporales, ¡y qué nivel de dificultad!

Y como en ‘Got Talent’ pasa de todo, Samuel Martí ha conseguido que Risto bautice un nuevo estilo de baile como ‘Samueling’ en su honor. El bailarín que ha comenzado bailando la música de los informativos, ha terminado moviendo todas las partes de su cuerpo… ¡hasta las costillas! Y por supuesto, se llevó todos los ‘sí’ del jurado a los que aseguró que si le daban la oportunidad de volver tendría una sorpresa preparada.