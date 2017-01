Solagne, tras recibir el botón dorado: “14 años merecieron la pena para este momento”

“Es indignante que haya este talento y que nadie lo esté contratando”, ha dicho Risto Mejide tras ver la increíble actuación de Solagne. Jorge Javier, que ha sido quien le ha dado el merecido botón de dorado, ha comentado que con lo fan que es él de los musicales, no entiende cómo no le ha visto trabajando en ningún sitio. Eva Hache también ha halagado su trabajo: “lo que has hecho es prácticamente perfecto, tanto en la ejecución bocal como en todo lo demás”. Ha sido un momento realmente emotivo, toda su familia ha salido al escenario para compartir con ella la ilusión y ella mandaba un gran mensaje: “que no os pisen los sueños nunca jamás”.