El profesor de inglés que, según el jurado se inventó la canción Frank Sinatra

“Tengo la ilusión de un niño para perseguir mis sueños y siempre la tendré”, ha dicho Lalo Gómez. El profesor de inglés de origen peruano, ha llegado con toda su ilusión al plató de ‘Got Talent’ a cantar ‘New York, New York’ de Frank Sinatra. Sin embargo, en cuanto ha comenzado la actuación Risto ya ha comentado que se estaba inventado la letra, algo con lo que sus compañeros han concordado, pero Lalo no. “El niño que llevas dentro Lalo, no se ha aprendido bien la letra”, le ha dicho Eva Hache al participante, a lo que él ha contestado: “no estoy de acuerdo pero gracias”.