Risto deja frío a 'The Rocker': "Has sido un soso, lo siento"

A sus 16 años, 'The Rocker' ha sabido ganarse al público y al jurado (aunque no al completo...) Risto no ha dado su brazo a torcer y le ha dado un 'no' por "ser soso en la puesta en escena". En contraposición, Jorge Javier, Edurne y Eva no se han pensado ni un segundo su valoración: "Sí, sí, ¡y sí!"