J. J. Vázquez, a Iván: "Si supieras el mal trago que he pasado no lo hubieras sacado"

La actuación de Iván ha llenado de carcajadas el teatro de 'Got Talent', salvo la de Jorge Javier Vázquez. "No estoy mosqueado, pero si supieras el mal trago que paso no lo hubieras sacado", ha afirmado. "Lo que me ha parecido casi escalofriante es la carcajada de un teatro cuando imitas al presidente de este país. ¿Dónde estábais cuando había que votar?", ha declarado Eva Hache. Finalmente se ha llevado tres síes.