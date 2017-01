FRAO y su break-dance se llevan el botón dorado de Santi en el estreno de 'Got Talent'

Un grupo de jóvenes con un ritmo imparable llegan al 'talent show' para romper el escenario. Entre giros imposibles y mortales de infarto , estos chicos han acabado conquistando a todo el público y también han encandilado al jurado . Hasta tal punto se han quedado sin palabras que Risto les ha reconocido ser la actuación en la que se ha quedado "con ganas de que no se acabe". Así que, ni cortos ni perezosos, los FRAO han improvisado una nueva coreografía para ganarse el botón dorado que Santi Millán les ha dado.

Seis chicos unidos por el baile se han juntado para bailar delante de Risto, de Edurne, Jorge Javier y Eva Hache. Fuerza, Resistencia, Agilidad y Organización (FRAO) es lo que les mueve cada día a quedarse con las miradas de los miles de turistas que les aplauden en la puerta del Sol al caer la noche. Nigga el que más liga, el hijo del exorcista, el panchito volador, la máquina, la bestia, caderas de hierro vienen desde Italia, Colombia, Ecuador, Perú y España. El baile, para ellos, es la forma de escapar de su vida cotidiana, y la senda que les ha alejado de las drogas y la vida de la calle.

La impactante actuación del grupo de madrileños ha provocado varias reacciones entre el jurado: para Jorge Javier, son " uno de los mejores grupos que ha pasado por 'Got Talent", mientras Eva celebraba la felicidad y la pasión con la que han atacado los pasos de break-dance. Y para Risto, es la primera actuación "que tengo ganas de que no acabe" y los jóvenes han decidido darle gusto improvisando una nueva coreografía. Después de esto, ¿cómo no iban a merecerse el botón dorado? Santi Millán ha usado su pase para llevarles directamente hasta la semifinal. ¡Enhorabuena!