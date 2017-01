Santi Millán, a Risto: “Yo no te digo cómo presentar, no me digas cómo juzgar”

Antonio, ‘El tekila’, ha aterrizado en ‘Got Talent’ dispuesto a hacer su función. Pero Risto se ha apresurado a pulsar el botón rojo antes de que Antonio comenzara su actuación. “No se puede pulsar antes de comenzar la actuación, porque lo digo yo”, le ha dicho Santi. “Yo no te digo cómo presentar, tú no me digas cómo juzgar”, ha respondido Risto. Muy rápido, Santi se la ha devuelto con una respuesta que ha dejado sin palabras al juez. “Tú no me dices cómo presentar porque no tienes ni puñetera idea de cómo se hace”.