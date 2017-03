Ryan Chapman demuestra que es 'carne de escenario'

Ryan tiene una voz maravillosa pero en esta ocasión no ha conseguido emocionar a los coaches en la última semifinal de 'Got Talent'. Aunque a Risto no le ha hecho vibrar, Edurne tiene claro que va a llegar lejísimos en el mundo de la música al arriesgarse con un tema muy difícil de Katy Perry. "Este niño es carne de escenario, si sigue por este camino le espera un gran futuro", ha afirmado Jorge Javier Vázquez.