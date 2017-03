La actuación sincronizada de 'Impact Brothers' genera polémica entre los coaches

La actuación de los hermanos 'Impact Brothers' ha generado polémica entre los coaches. "En una semifinal una actuación me tiene que sacar de mis casillas y la vuestra me ha dejado indiferente", les ha dicho Risto Mejide. Y este comentario a enfadado mucho a Eva Hache: "A veces me da la impresión de que no has tenido nunca 18 años", le ha recriminado y ha añadido: "Me da coraje porque les estás diciendo cosas que no son ciertas". Jorge Javier ha querido apuntar que a él le ha parecido por momentos que estaba viendo natación sincronizada durante la última semifinal de 'Got Talent'.