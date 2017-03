Risto se indigna por El Tekila: "Me parece un cachondeo impropio de un jurado"

Risto Mejide se ha indignado con la actuación de El Tekila y les ha echado la culpa a sus compañeros del jurado por haberlo llevado hasta la final. Pero Jorge Javier se ha puesto de su lado por haberse decantado por el menos y mas, y Eva Hache también ha salido en su defensa. Edurne ha dicho que "se lo ha currado" y que, aunque no lo ve ganador, ha hecho un gran trabajo. "Me parece un cachondeo", se ha enfadado Risto. "Animo a todos a votarle y que le quite el puesto al justo ganador de 'Got Talent', ha terminado cargado de indignación.