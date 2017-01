Edy no convence con su 'Waacking' pese a las 'no insinuaciones' a Jorge Javier

Edy compagina las clases de baile con trabajos esporádicos de enfermero. Su pasión es bailar waacking, una modalidad de baile poco conocida en España pero que no consigue impresionar al jurado con su improvisación. “Pareces un cuñado borracho en una boda”, comenta Risto tras la actuación. “Pues a mí me ha puesto cuando ha bajado y ha bailado delante de mí, porque has intentado insinuarte, ¿verdad?”, preguntaba Jorge Javier ante la negativa del bailarín. “Oye, la comida que se calienta se come”, bromeaba el presentador.