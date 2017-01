Edurne abandona, Santi Millán hace twerking, Risto se declara y un botón dorado mágico

Y el show continuó y, en la primera actuación que Edurne se perdió, una joven gaditana, Mar Gabarre, conseguía el sí de Risto sin ni siquiera haber comenzado el espectáculo. Con dos arpas y su voz levantaba al público y se ganaba los tres primeros síes reglamentarios para pasar la fase.

Pero en este programa, además de tener cabida para el talento y las risas, también tiene momentos para los ‘zaskas’ y las declaraciones de amor. Ambas acciones han sido protagonizadas por un enamorado Risto Mejide, y es que se nota que lo está. Ante la opinión de Jorge Javier sobre una actuación de baile que ha dicho que no entendía, Risto le ha contestado que él no estaba para entenderlo, si no para juzgar.

El segundo ha sido mucho más romántico, y es que el miembro del jurado ha hecho una declaración de amor indirecta en toda regla. "Uno puede disfrutar de cosas que no comprende y yo disfruto muchísimo de cosas que no entiendo, como por ejemplo de cómo le puedo gustar a mi mujer", ha comentado Risto.

En la parte de las risas, no podemos obviar el intento de Santi Millán haciendo twerking… solo le recomendamos que no lo vuelva a hacer porque visto lo visto… mejor no ver nada.

Y como lo mejor siempre es el postre, con la última actuación ha llegado el botón de oro. Ella ha admitido que cuando se imaginaba su paso por ‘Got Talent’ se ilusionaba recreando un patio de butacas entero en pie tras su actuación y a alguien pulsando el botón dorado. Y así ha sido. Los sueños se pueden cumplir y Solagne ha vivido el suyo.

“Es indignante que haya este talento y que nadie lo esté contratando”, ha dicho Risto Mejide tras ver la increíble actuación de Solagne. Jorge Javier, que ha sido quien le ha dado el merecido botón de dorado, ha comentado que con lo fan que es él de los musicales, no entiende cómo no le ha visto trabajando en ningún sitio. Ha sido un momento realmente emotivo, toda su familia ha salido al escenario para compartir con ella la ilusión y ella mandaba un gran mensaje: “que no os pisen los sueños, nunca jamás, jamás”.