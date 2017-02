El 'zasca' de Eva a Risto: "No has perdido el criterio pero sí el sentido del humor"

Tras la actuación del Mago Tután, donde contó con la ayuda de Santi Millán, Risto no estaba de acuerdo con sus compañeros y pensaba que gran parte del espectáculo había triunfado gracias al presentador. “Siempre estoy en minoría, parece que soy el único que no he perdido el criterio”, aseveraba Risto. “Es verdad, eres el único que no has perdido el criterio pero sí el sentido del humor”, contestaba Eva antes de darle ‘sí’ al concursante.