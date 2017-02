Risto se interesa por el vínculo de Jorge Javier con Pantoja: "Ya no tenemos relación"

Entre actuación y actuación, Risto Mejide se quiso interesar por el vínculo que mantiene hoy en día Jorge Javier e Isabel Pantoja. “Ya no tengo relación con ella. La última vez que hable con ella fue justo antes de que entrara en la cárcel. Yo siempre la llamaba ‘mi amiga Maribel’ y en el mensaje la puse Isabel a lo que ella me contestó: ‘tú antes me llamabas Maribel’, como diciendo ‘ahora que voy a la cárcel ya no soy tu amiga”, explicaba Jorge. “¿Se cabreó contigo entonces?”, preguntaba Risto. “Bueno, es que ella siempre está enfadada”, aseveraba el presentador.