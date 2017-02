Los momentazos de la sexta gala de 'Got Talent' (14/02/17)

Aunque al jurado no le ha gustado mucho la actuación de Fausto Ruiz, Santi Millán se ha nombrado fan número 1 del artista. "Haber pulsado el botón rojo no implica que no les gustes, implica que tienen poco criterio", se ha quejado Santi Millán. El jurado, especialmente Jorge Javier Vázquez, le ha aconsejado que deje de imitar a Julio Iglesias.