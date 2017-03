Javier Masip (82 años) lo da todo pero fracasa en su número de equilibrio

Pasión, tesón y coraje. Como ha dicho Risto Mejide, estas cualidades son las que ha desplegado el anciano Javier Masip en el escenario de 'Got Talent'. A pesar de que no ha conseguido que le saliera su numero de equilibrio frente al público, se ha ganado el respeto del jurado. "La buena noticia es que hay 'Got Talent 3', le ha dicho Jorge Javier para animarle a que se vuelva a presentar.