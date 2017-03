Mar Gabarre no saca partido a sus arpas… ¡pero se lleva el botón dorado!

Risto Mejide esperaba mucho más de Mar Gabarre y le ha dicho que ha fallado con su elección, un tema realmente difícil con el que el público no se ha podido identificar. Además, la concursante no ha explotado su don con las arpas, algo que sorprendió mucho en su primera actuación. Y Jorge Javier, que tenía depositadas tantas expectativas en ella, ha decidido marcarse un ‘Balduino de Bélgica’, un rey que se abstuvo para no tener que tomar una difícil decisión. Así pues, ha decidido abandonar a sus compañeros para que decidieran si le daban el botón dorado… ¡y ellos han querido que Mar pase directa a la final de ‘Got Talent’! Enhorabuena, Mar Gabarre por tu originalidad.