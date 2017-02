Torremolinos Orf. Ensemble o cómo enamorar con la música más personal

Torremolinos Orf. Ensemble ha llegado pisando fuerte al escenario de 'Got Talent'. Con una gran variedad de instrumentos, estos músicos han demostrado que el amor que se pone en las cosas influye en el resultado final. Aunque Risto Mejide ha decidido darles un "no", el resto del jurado no ha dudado en su decisión y les ha dado tres rotundos "síes" que les aseguran el paso a la siguiente fase del programa.