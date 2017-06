Hugo no se da por vencido, nuevo intento de reconquista a Sofía: "No importa la distancia, yo te quiero"

La ruptura de Sofía y Hugo conmocionó hace unos días a los fans de una de las parejas más consolidadas de la televisión. Ella desveló que Hugo le había sido infiel en numerosas ocasiones, algo que le había roto el corazón. Él ha confesado sus errores , pero cree que aún tiene una segunda oportunidad en el horizonte. Anhela una máquina del tiempo, pero por si no da con la forma de construirla, ha tirado de reggaeton: "No importa la distancia, yo te quiero... Cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Juro que no es el final del cuento"