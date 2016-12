Natalia Ferviú aclara el tema del vestido de Meritxell en la final de 'Gran Hermano 17'

Natalia Ferviú, Cristina Rodríguez y Pelayo Díaz visitaron la casa de Guadalix para asesorar a los finalistas en sus looks. Además, ofrecieron sus consejos al programa para elegir el outfit perfecto que debía llevar cada concursante en la gran final de 'Gran Hermano 17'.

Durante el penúltimo debate los estilistas de 'Cámbiame' visitaron a los tres finalistas para realizar una pasarela muy especial. Al final de la divertida prueba, Natalia Ferviú, Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez ofrecieron su ayuda a Meritxell, Bea y Rodri para aconsejarles sobre su estilismo en la gran final. La profesional elegida por Meritxell fue Natalia Ferviú, que tenía una idea muy clara para conseguir el look perfecto para ella.

Llegado el día de la gran final, diferentes looks llegaron a la casa de 'Gran Hermano' para que los concursantes eligieran su favorito. Desafortunadamente, Meritxell no estuvo nada contenta con sus opciones y pidió un vestido concreto que no se encontraba entre los propuestos inicialmente.

Ante el disgusto de Meritxell se sembró cierta polémica por la que Natalia ha recibido algunas críticas. Pocos días después la estilista ha querido aclarar que los looks propuestos para Meritxell tan sólo llevaban sus consejos, pero no fue ella quien eligió los vestidos directamente y tampoco siente que lleven su sello al cien por cien.





Mientras que Bea quedó encantada con sus vestidos e incluso tuvo grandes dudas para elegir porque todos le parecían perfectos, Meritxell no supo conformarse con ninguno de sus estilismos porque buscaba algo mucho más concreto, una idea que tenía en la cabeza desde el comienzo del concurso.