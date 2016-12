Bea se despacha contra Adara y Pol: "Mi novio no es un calzonazos como el suyo"

Bea no ha se ha cortado ni un pelo a la hora de dejar clara su opinión sobre Adara y la relación que mantiene con Pol. “Cuando Adara vio que Rodri no cambiaba la actitud conmigo solo porque ella se lo pidiera se cabreó, y es que Rodri no es un calzonazos como el que ella tiene ahora”. Que Candelas se haya metido en la conversación de Bea con Jordi solo ha complicado más las cosas y las exgrandes hermanas se han dedicado más de una lindeza.