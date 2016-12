La Bea más "hardcore" y apasionada se lleva el maletín de 'Gran Hermano 17'

La noche ha empezado de lo más emotiva. Bea iba a ver a su abuela tras casi cuatro meses y todo el mundo esperaba que el encuentro fuera de alto voltaje, pero se ha quedado muda al ver a su abuela en la cocina de Guadalix. Se ha quitado los tacones como si no hubiera un mañana y ha saltado sobre su abuela: “Te amo, te amo”, era lo único que la emoción le dejaba decir a Bea.

En medio de un maravilloso bosque de luz y movimiento, Bea y Meritxell, agarradas de la mano, han escuchado las palabras que iban a cambiar su vida: “La audiencia ha decidido que la ganadora de ‘GH17’ sea… ¡¡Bea!!”, ha anunciado Jorge Javier Vázquez a una ya ganadora al borde de la taquicardia. Una noticia que ha terminado con el sueño de Bea, pero que ha conseguido hacerle “aluciflipar” más que nunca.

Bea se despide a solas de Guadalix: "Esto es muy hardcore"

Todavía embargada por la alegría y emoción, Bea ha entrado en la casa de Guadalix y ha podido vivir un momento mágico del que solo disfrutan los ganadores de ‘Gran Hermano’: la soledad del ganador. Hecha un mar de lágrimas, Bea se ha paseado por la casa en la que ha pasado 105 días y en la que ha encontrado el amor.

En coche y al son de David Bisbal, la llegada de Bea

Sin duda, ha sido u na noche en la que los pasillos de Telecinco se han llenado de magia y glamour. David Bisbal ha sido el encargado de dar una bienvenida musical de lujo a Bea, quien ha entrado en las instalaciones de Mediaset subida a un impresionante descapotable y brillando como una auténtica estrella.

Presentaciones oficiales en plató

Al grito de “¡Vamos!” y levantando los brazos, así ha entrado Bea al plató de ‘GH 17’ como ganadora. Se ha fundido en un abrazo con su madre y, en seguida, los suyos la han levantado por los aires mientras ella continuaba gritando. Todo eran besos, J.J. se la llevaba pero ella quería besar a su chico, que le decía al oído: “Nos vamos de viaje ¿No?” Y todavía quedaba algo más, el abrazo con su suegra.

Bea se pone tierna: “Antes me había enamorado, pero Rodri lo ha duplicado”

“El primer día lo fiché”, le ha confesado Bea a Jorge Javier Vázquez,aunque Rodri se hizo de rogar. La ganadora de ‘GH’ nos ha explicado que antes se había enamorado, pero su chico “ha duplicado” este sentimiento: “Las cosas que me ha hecho él no me las habían hecho nunca”. Al principio pensó que eran demasiado diferentes, ella está acostumbrada “a malotes, que no vale para nada” pero ahora tiene claro que no se imagina su vida sin él: “Jo, no. Ahora no”.

De amigas a enemigas en un instante

Pero no todo ha sido ternura. Hasta en la Gala Final las tareas domésticas han provocado una discusión. Bea ha dejado claro que Meri no fregaba los platos ni cuando la veía con las manos destrozadas y las que aseguran ser amigas se han vuelto a enzarzar en una discusión. Meri ha reconocido que es un poco despistada para las tareas domésticas, pero le ha costado mucho trabajo admitir que había sido bastante vaga dentro del concurso.

Bea, a Adara: "Te veo por la pantalla que sales más guapa"

Como no podía ser de otra manera, los enfrentamientos han continuado. A Bea no le sorprendido nada de lo que ha visto de lo que sucedió entre Pol, Rodri, Adara y ella. Sin embargo, Adara tenía una pregunta que hacerle y que ella no estaba dispuesta a responder: "Me gustaría saber qué te he hecho yo a ti para que tengas esta actitud conmigo"; “Después de venir a mi costa a la casa de Guadalix, hoy no quieras buenas palabras”, ha contestado Bea.

“Te veo por la pantalla que sales más guapa”, ha dicho Bea, que no quería ni mirar a la cara a Adara porque no le hizo ninguna gracia que subiera a Guadalix una semana atrás a montarle un show que no entendía. La madre de Bea se ha metido por medio y Jorge Javier Vázquez se ha tenido que mediar para frenar una discusión que no había hecho más que empezar.

Sofía entrega el maletín a Bea, que ya tiene claro qué hacer: “Voy a pagarle la deuda a mi madre y a traérmela”

La ganadora de ‘Gran Hermano 16’ ha sido la encargada de entregar el maletín a la nueva ganadora. Le ha recomendado que aproveche bien el dinero pero Bea ya tiene claro lo que va a hacer: “Voy a pagarle la deuda a mi madre y a traérmela aquí, ocho años ya son muchos. Gracias a toda la gente que ha cumplido mi doble sueño”. Además, le gustaría ayudar a Alain con lo que quería hacer y donar una parte a los niños que sufren cáncer.

Bea y Rodri…. dispuestos “a ver el sol” juntos

Bea ya ha recogido su premio como ganadora y se ha enfrentado a las polémicas que han surgido en ‘GH17’ , pero le queda algo por hacer… “¿qué vas a hacer esta noche?”, le ha preguntado J.J.; “¡Uf! Primero irme con la gente que quiero de esta casa y luego irme con Rodri y…. ver el sol”. Los mismos planes que tiene Rodri, que quiere verlo “en el hotel y en casa”.