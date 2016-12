La yaya Carmen y la madre de Bea le dan vía libre a Rodri…

Rodri reconoce que en la calle no habría intercambiado “ni una” palabra con Bea y ‘Gran Hermano’ le ha demostrado lo que sus prejuicios le habrían hecho perderse. Han sido 105 días inolvidables, pero hay algo que Bea y Rodri tienen pendiente y que no han hecho por respeto a sus familias. Sin embargo, las cámaras de Guadalix de la Sierra ya se han apagado y tanto la madre de Bea como la yaya Carmen le han dado permiso a Rodri… “Ojos que no ven, corazón que no siente”.