Meritxell, en shock con las palabras de su madre

Meritxell se ha quedado paralizada cuando ha visto a su madre en la pantalla y le ha escuchado hacer su alegato final para ganar ‘GH17’. “Te mereces ganar ‘Gran Hermano’ porque lo has hecho de corazón, no has tenido un interés económico, has cumplido tu sueño… En las discusiones no has faltado el respeto a nadie… Te queremos, has sido una concursante genial, la familia te apoya, te queremos”, son algunas de las cosas que ha dicho la madre de la concursante solicitando que se alzara con la victoria, pero que Meri no ha escuchado porque no daba crédito a lo que estaba viendo.