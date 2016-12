Rodrigo se derrumba al ver a su padre

Primero se ha quedado helado pero poco a poco, la emoción se ha ido apoderando de Rodrigo. El concursante se podía esperar cualquier cosa menos ver a su padre en la pantalla haciendo su alegato final para ganar ‘GH17’. “Creo que debes ganar este concurso porque es un concurso de comportamiento y has tenido un comportamiento ejemplar… Has sabido huir de las discusiones… Te has llevado muy bien con tus compañeros, no has tenido ningún voto negativo…”, así ha intentado el padre de Rodrigo que su hijo, quién no podía dejar de llorar, se alzara ganador del maletín de los 300.000 €.