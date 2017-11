¡Fenómeno fan! ¿Con qué actor posa Nerea de ‘GH Revolution’ como una quinceañera?

La primera expulsada de ‘GH Revolution’ ha sorprendido a todos sus fans posando en su perfil de Instagram con Mario Casas. Y no ha sido una imagen sino dos el total de fotos que ha publicado, la ex concursante de ‘Gran Hermano’, con el famoso actor.

Con una sugerente frase, Nerea, la princesita más cañí de ‘GH’, ha compartido una imagen con el famoso actor acompañada de la frase: “El que no apuesta no gana” . Como una auténtica quinceañera, Nerea no ha dudado en posar con Mario Casas y compartir dos imágenes con él. Y nosotros nos preguntamos: ¿Serán amigos o es una simple relación fan-ídolo?