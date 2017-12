¡Hugo se proclama vencedor de ‘GH Revolution’ ante la cara de incredulidad de Rubén!

El siguiente en abandonar la casa yEl valenciano, pese a haberse quedado a un paso del maletín, se sentía vencedor, al igual que Jorge Javier, que le ha confesado que era su gran favorito . Ya en plató, Chris ha querido zanjar su mal rollo con Maico y, aunque no ha querido entrar en conflico, sí que le ha soltado uno de sus zascas: "No te echaban porque no gastaban dinero en ti, cuando tuvieron que gastar, saliste"