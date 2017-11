¡Llama y vota! Lorena, Hugo, Carlos y Yangyang, nominados de 'Gran Hermano Revolution'

Las nominaciones de esta noche han estado marcadas por las ofertas del particular 'Black Friday' de 'Gran Hermano Revolution' y las carreras que por ello se han pegado los concursantes. La primera oferta era la inmunidad: la más rápida ha sido Miriam, que no ha podido ser nominada. Las tres siguientes ofertas han sido las nominaciones: desde el dormitorio debían correr hasta la nave para obtener los puntos que había en unos conos, con los puntos obtenidos debían dar un nombre y no se podía repetir en las distintas rondas. La última y gran oferta ha sido el poder de la salvación, pero ninguno lo ha encontrado, por lo que los nominados definitivos han sido los resultantes de las tres rondas: Lorena, Hugo, Carlos y Yangyang.