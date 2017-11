Lorena, Hugo, Carlos y Yangyang, nominados de 'Gran Hermano Revolution'

telecinco.es

Las nominaciones de esta noche han estado marcadas por las ofertas del particular 'Black Friday' de 'Gran Hermano Revolution' y las carreras que por ello se han pegado los concursantes. La primera oferta era la inmunidad: la más rápida ha sido Miriam, que no ha podido ser nominada. Las tres siguientes ofertas han sido las nominaciones: desde el dormitorio debían correr hasta la nave para obtener los puntos que había en unos conos, con los puntos obtenidos debían dar un nombre y no se podía repetir en las distintas rondas. La última y gran oferta ha sido el poder de la salvación, pero ninguno lo ha encontrado, por lo que los nominados definitivos han sido los resultantes de las tres rondas: Lorena, Hugo, Carlos y Yangyang.

Primera ronda :

seis puntos : Voy a seguir la línea de lo que tenía pensado. No tengo nada contra Lorena pero son para ella, aquí llevamos más de 60 días y como no tengo nada grave contra ninguno, yo eso lo premio. Hugo tiene: Voy a seguir la línea de lo que tenía pensado. No tengo nada contrapero son para ella, aquí llevamos más de 60 días y como no tengo nada grave contra ninguno, yo eso lo premio.

Pilar , un punto : Se lo doy a Maico porque es con la persona que menos relación tengo aquí. A Lorena la quiero conocer y Miriam es inmune. : Se lo doy aporque es con la persona que menos relación tengo aquí. A Lorena la quiero conocer y Miriam es inmune.

3 : A Carlos porque ya que no le gusta mi pasotismo y que infle de pecho yo tampoco quiero que él esté aquí. Rubén tiene: Aporque ya que no le gusta mi pasotismo y que infle de pecho yo tampoco quiero que él esté aquí.

1 : Se lo doy a Maico , lo siento, un punto para ti. Yang tiene: Se lo doy a, lo siento, un punto para ti.

Miriam , 2 puntos : Yo iba a nominar a Hugo porque esta semana he tenido una discusión con él y a mí la traición es lo que más me duele, pero se los voy a dar a Christian porque estoy harta de sus faltas de respeto y de que vaya de consejero de la casa. : Yo iba a nominar a Hugo porque esta semana he tenido una discusión con él y a mí la traición es lo que más me duele, pero se los voy a dar aporque estoy harta de sus faltas de respeto y de que vaya de consejero de la casa.

Christian , 2 puntos : Se los doy a Maico , por lo mismo de siempre, porque me parece un avaricioso, predica algo que no es y… es que con eso yo creo que sobra. : Se los doy a, por lo mismo de siempre, porque me parece un avaricioso, predica algo que no es y… es que con eso yo creo que sobra.

1 : Se lo doy a Maico , no tengo nada personal, pero no me gustó el detalle del cacao, cuando ha llegado ha repetido las mismas palabras y me parece una provocación para Carlos que estaba mal porque uno de sus apoyos se acababa de ir. Yo lo que brindo aquí es la educación y el saber estar y creo que no lo ha tenido. Lorena tiene: Se lo doy a, no tengo nada personal, pero no me gustó el detalle del cacao, cuando ha llegado ha repetido las mismas palabras y me parece una provocación para Carlos que estaba mal porque uno de sus apoyos se acababa de ir. Yo lo que brindo aquí es la educación y el saber estar y creo que no lo ha tenido.

Maico , 3 puntos : Claramente a Carlos . Espero encontrarme con él el próximo jueves en la sala de expulsión. : Claramente a. Espero encontrarme con él el próximo jueves en la sala de expulsión.

Carlos , 1 punto : Se lo doy a Maico , no le aguanto, así en rasgos generales. : Se lo doy a, no le aguanto, así en rasgos generales.

Segunda ronda :

-Miriam, 3 puntos : A Pilar , porque cierto es que no he tenido conflictos con ella, pero como sabe, no me gusta.

-Maico tiene 3 puntos : Obviamente a Chris , porque después de los comentarios que hace, no tenía pensado darte, pero ahora te toca.

-Yang, 1 punto : Un punto para Rubén , es muy difícil, madre mía, ante todos yo quiero un punto para él. Quiero a la otra gente en casa más tiempo que a Rubén.

-Rubén, 3 puntos : Lorena , porque me llama maleducado y no me conoce nada para llamarme así. A parte, no se dedicó a conocer a más persona, se quedó en un grupo y ya está. No veo justo que los demás marchen antes que ella.

-Pilar tiene 2 : Con dos puntos, a Hugo , porque no va a salir nominado y no puedo hacer otra cosa.

-Carlos, 1 punto : Se lo doy a Yang , he hablado con ella varias veces, además no va a salir nominada esta semana, creo que no es su semana esta, así que se lo doy a Yang, listo.

-Hugo tiene 1 punto : A Carlos , porque a la otra gente no la quiero tocar esta semana, no tengo nada personal con él, hay mucho respeto mutuo.

-Chris, 1 punto : A Yang , he hablado con ella, pero aun así, tendremos que salir fuera a ver las cosas pero aquí tengo mi percepción, sin más, ya está claro todo, lo he dicho todo ya y no hay más que añadir.

-Lorena tiene 1 punto : A Hugo . No tengo problema personal con él, pero ha sido de las pocas personas que en estos siete días no se ha interesado en ayudarme a adaptarme o en ofrecerme comida, como casi todos han hecho. Va para él y se la devuelvo por los seis puntos que me ha dado antes.

Tercera ronda :

-Carlos, 1 punto : Le doy el último punto a Rubén , ni siquiera va a ser porque se infle al discutir, ni porque solo usara expresiones como ‘me la suda’, sino por el trasfondo de lo que esconde una tontería como un bote de cacao. Castigo, aunque no sirva de nada, el acaparamiento gratuito sobre una cosa que era del grupo.

-Miriam, 6 puntos : Me fastidia haber agotado las otras balas ahora que tengo los seis puntos. Yo esta semana iba a nominar a Lorena, más o menos por los motivos que dieron mis compañeros, porque no creo que te molestaras en conocer a mucha gente del otro grupo y estando tú con Pilar y Carlota todo el rato no me puedo acercar tanto, pero Hugo me sentí gilipollas cuando a los dos días de la discusión le dijiste a Rubén que yo por el pacto de la entrada que habíamos tenido los dos no te iba a nominar, me sentí gilipollas por no pensar en nominarte y que tú si pensaras nominarme a mí. Así que los seis puntos son para ti, compañero.

-Chris tiene 1 punto : Se lo daría a Miriam, pero como está inmune… Con los demás llevo aquí dos meses y están en mi lista final, entonces a Lorena , por el tiempo que llevamos es imposible que no te lo dé.

-Rubén, 3 puntos : A Yangyang , porque… lo de siempre… convivir genial, pero no me gustan sus mentiras.

-Maico tiene 2 : Estoy confuso si dárselos a Lorena que ya está en la palestra o a Yangyang que puede subir… Se los doy a Yang , porque sabemos nuestras diferencias.

-Hugo, 1 punto : Se lo voy a dar a Pili , no se lo iba a dar, pero al estar inmune Miriam se lo doy a Pili.

-Yang tiene 1 : A Chris , yo quiero que otra gente salga más tarde de la casa.

-Lorena, 2 puntos : Realmente no sé qué hacer, tengo una lucha… Desde que llegué quiero ser transparente. Carlos me ha dicho que se los de para poder salir de la lista, pero no lo veo justo, por eso no se los doy ni a él ni a Yang, pero voy a ser transparente y voy a decir lo que pienso. No te iba a nominar Rubén , pero para mí no es una falta de educación si eso te ha ofendido te pido perdón, pero a mí me gusta la gente que tiene respeto por los demás y cuando ha vuelto Maico, que había personas afectadas, creo que había otra forma de celebrarlo. Además, creo que podrías destacar más por ti mismo.

-Pilar, 1 punto : Mi último punto y sintiéndolo mucho, a mi bomboncito, Rubén , lo siento cariño, porque no puedo tocar ni a Christian, ni a Carlos ni a Yang, además no creo que vaya a subir a la lista de nominados, así que no me preocupo.