El zasca de Rodri a Meri: “Si me hubiese precipitado me habría pasado como a ti”

Meri: “Yo siempre he creído que Bea siente más que Rodri” porque Bea actuó desde el principio, a lo que Rodri ha contestado que prefería no adelantarse porque si no “me habría pasado como a ti” con Alain. Meri ha aprovechado para criticar a Rodri diciendo que no habría llegado a la final de no ser por Bea.