Antonio, sobre su hora sin cámaras con Alyson: "Prefiero el edredón"

La VIP ha entrado al confesionario y le ha agradecido al Súper su hora sin cámaras con Antonio, pero también le ha confesado que había sido un momento tenso escuchar la cuenta atrás. Antonio también estaba contento, pero con la sensación de que él prefería tener más edredoning que horas sin cámaras. A Marco no le ha hecho ninguna gracia ver lo feliz que estaba Antonio y no ha dudado en lanzarle un comentario lleno de ironía. “Pon un brasileño en tu vida, es lo máximo”, ha asegurado una Alyson encantada de haberle gustado tanto a Antonio porque ella tiene la sensación de que es muy chico y que eso no le gusta demasiado a los hombres.