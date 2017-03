Aly aclara las cosas con Aylén: "Si mi relación con Marco os hace daño, me retiro"

Tranquila y relajada, así ha sido la conversación que han mantenido Aylén y Alyson. La novia de Marco sigue dolida por la relación que su novio ha mantenido con su compañera de concurso, pero la americana ha dejado claro que, al menos por su parte, no tiene de qué preocuparse.

"No me conviene formar parte de un trío en el que no pinto nada. Esta situación me hace daño, por eso prefiero quitarme del medio. Si nuestra amistad destroza vuestra relación, dejamos de ser amigos. Soy capaz de cerrar la puerta a esta relación y volver con mi gente", ha asegurado Aly.

A Marco no le ha sentado nada bien el comentario de su amiga y ha decidido abandonar la conversación después de dejar claro que a él sí que le importaría que dejasen de ser migos.

Lo que ha empezado como una conversación a tres, ha terminado centrándose en Aly y en sus problemas para abrirse a los demás. Daniela Blume la ha acusado de ponerse un coraza cuando no está mal, algo que tendría que solucionar si quiere ser feliz de verdad.