Aylén: "Si Marco hubiera sido expulsado, yo me hubiera ido detrás de él"

Jordi González ha querido que Aylén entendiera por qué Bibiana no se había levantado a saludarle y tras ver las imágenes de la mamá de Marco asegurando que llamaría para expulsarla, Aylén lo ha entendido a la perfección porque ella era la primera que quería ser expulsada: “Sentía que era de las personas que menos se merecía estar allí”. Pero Jordi ha ido un poquito más allá y le ha contado a la expulsada que Bibiana tenía la sensación de que había entrado en el concurso para amargar a su hijo. “Lo siento mucho, mi intención jamás fue amargarle el concurso, pero lo que vieron es lo que hay, es la realidad de una relación amorosa que tiene problemas. Sentía que teníamos que encontrarnos y solucionar las cosas, lo siento si se ha visto lo bueno y lo malo”, ha asegurado una Aylén arrepentida de su actitud y que ha conseguido que la madre de Marco rompiera su silencio: “En 29 años no he visto llorar a mi hijo y le he visto llorar mucho. Lloró cuando le llamaste por teléfono, en tu entrada… No puedes entrar en una casa y ser fría. No deberías haber entrado en la casa”. Aylén era consciente de que la mamá de Marco no quería que entrara en la casa, pero ha explicado que cuando se lo comunicó fue demasiado tarde: “Lo sé, me lo dijiste pero fueron cinco minutos antes de entregar mi teléfono y ya no había otra opción”.