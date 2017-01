Elettra VS. Aída VS. Alonso y otros enemigos íntimos de 'GH VIP'

A lo largo de las cinco ediciones, 'GH VIP' nos ha regalado muchas carpetas pero lo cierto es que no todo es amor y felicidad en "la vida en directo". Muchas han sido las parejas de enemigos íntimos que han sido incapaces de acercar posturas para llegar a un entendimiento.

Elettra Lamborghini VS. Aída Nízar VS Alonso Caparrós

En esta edición de ‘GH VIP’ se están evidenciando grandes enfrentamientos. El último ha sido la reciente pelea que ha habido entre Elettra y Aída, por la cual María Ángeles ha pedido la expulsión de la que se ha posicionado como enemiga íntima de su hija. Pero no es la única rival de la italiana dentro de la casa. Alonso ha recibido algún que otro ataque por parte de ‘la matadora de Italia’, convirtiéndose así en la concursante que más frentes abiertos tiene con sus compañeros.

Belén Esteban VS. Olvido Hormigos

Mucha era la expectación levantada respecto al primer encuentro entre las que, en aquel momento, eran representadas por Toño Sanchís. Sus diferencias antes de entrar a ‘GH VIP 3’ eran más que evidentes y Guadalix fue testigo de una gran enemistad que nos dejó frases como “cuando te digan perrito, meneas el rabito”. La cara y la cruz de la edición: primera expulsada y ganadora.

Javier Tudela VS. Laura Matamoros

Lejos de ser una familia feliz, los hermanastros llegaron a Guadalix con motivos suficientes para estar enfrentados. Los asuntos de familia son delicados y prueba de ello fue la tensión que se respiraba en el ambiente cuando intercambiaban diferentes puntos de vista con respecto a su convivencia. ¿Recuerdas cómo fue la tensa despedida de Javier desde el plató cuando fue expulsado por la audiencia?

Carlos Lozano VS. Rosa Benito (VS Raquel Bollo, VS Julián Contreras)

A Carlos le iba la marcha, eso era indiscutible y sus “ataques de sinceridad” despertaron muchas discrepancias en Guadalix, sobre todo en Rosa, Raquel y Julián. De hecho, con estos dos últimos llegó a protagonizar una gran bronca donde los gritos dieron lugar a un amago de abandono.

Ylenia Padilla VS. Ares Teixidó

Lo que comenzó como relación normal de amistad terminó rompiéndose tras varios enfrentamientos, no solo dentro de la casa, sino también en el plató de ‘GH VIP’. Pronto las enemigas íntimas se dedicaron palabras como “falsa, mala y venenosa”, “la reina de todas las falsas”, “metecaquitas” o simplemente un “me das asco”. Está claro que no volverán a ser amigas.

Rosario Mohedano VS. Jacqueline Aguilera

Si su paso por la casa tuviera nombre de telenovela se llamaría “Dos mujeres y un destino”. Adans Peres sería ese destino y protagonizó junto con las dos concursantes un complicado triángulo amoroso que se saldó con la relación amorosa entre Adans y Jacqueline, para desgracia de Rosario, quién sufrió por amor a pesar de haber tonteado con el equilibrista. Como era de esperar, la venezolana se convirtió en un gran rival para la hija de Rosa Benito.