Las últimas 'horas de libertad' de los concursantes antes de entrar a 'GH VIP 5'

Hemos echado un vistazo por las redes sociales y nos hemos encontrado csas de lo más curiosas.

Alonso Caparrós

El presentador está cada segundo más nervioso. Así lo ha confesado en un vídeo a través de Twitter: “Cuanto más se acerca el momento, más ‘cacotas’ tengo”. Aprovecha esta red social para declararle su amor a su pareja sentimental, a la cual echará mucho de menos.

Cuanto te voy a echar de menos... Ñe! 😍 Cuanto, cuanto, cuanto..... pic.twitter.com/vkBJWD2Sia — Alonso Caparrós (@AlonsoCaparros) 4 de enero de 2017





Aless Gibaja

Aless lo tiene claro: va con buenas intenciones al reality. Así lo ha dejado claro en su última entrevista en ‘Que no salga de aquí’.

Además confiesa que quiere que le conozcan “más allá de los superconsejitos”, los cuales no faltarán. Echará de menos su teléfono móvil, ese que usa constantemente estos últimos días para dejar mensajes a sus fans en los cuales pide que no dejen de apoyarle.

#holabebes 👶🏼🍼👶🏼 #hellowis El SUPER CONSEJITO del día es que TODOS TODITOS tenéis que ver #ghvip5 #granhermano en #enero porque seré SUPER concursante !! 💁🏼💁🏼 #reality #españa @soleilestetica Un vídeo publicado por ALESS GIBAJA (@alessgibaja) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 11:17 PST





Toño Sanchís

El representante está exprimiendo al máximo sus últimas horas y ya se está familiarizando con los focos. ¡Y con los conflictos! Sus intervenciones en ‘El programa de Ana Rosa’ (donde ahora trabaja como colaborador) no dejan indiferente a nadie, pues no tiene ningún reparo a la hora de debatir sobre cualquier tema, personal o no.

En su tiempo libre celebra con orgullo los goles del Real Madrid FC y se relaja acudiendo a El Circo de Hielo o jugando a los bolos en familia. Además, se ha despedido (por un tiempo) de su perrita Noa en Instagram, a la cual asegura que echará de menos.

En unos minutos estoy con todos vosotros en @elprogramadear que facil te hacen todo este gran equipo de profesionales #EsparToños #Besos pic.twitter.com/cIe9KuYIjh — Toño Sanchis Manager (@TSanchisG) 4 de enero de 2017





Marco Ferri

El italiano no solo intenta seducir a sus fans con fotos de sus modelitos en redes sociales sino que se muestra gradecido cuando descubre que no le han dado la espalda después de tanto tiempo. Tampoco desaprovecha cualquier oportunidad para hacer deporte.

Les presento el sabor de una colección de zapatillas para hombres y mujeres completamente inspirada en "la dolce vita" de Italia ...🇮🇹 👟 El objetivo de @mf_theitalianbrand es entregar productos hechos a mano en Italia, por fin a un costo más accesible en Europa y Sudamérica 🌍🌎 Echen un vistazo 👉🏻 @mf_theitalianbrand Una foto publicada por MARCO FERRI (@marcoferri5) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 8:50 PST





Alejandro Abad

Por su parte, el productor y compositor musical se muestra con fuerza para la que será una gran aventura: “navegando con mucha fortaleza e ilusión hacia GH Vip”.

Navegando con mucha fortaleza e ilusión hacia el GH Vip. Por ahora pidiendo consejos a Nemo... @AlejandroAbadCF @ghoficial @salvameoficial pic.twitter.com/r63Sk4mMb8

— Alejandro Abad (@AlejandroAbadMu) 3 de enero de 2017





Sergio Ayala

El edil de Medina del Campo no se manifiesta demasiado en sus redes sociales (además de para compartir fotos sensuales). Cabe destacar su reflexión acerca del destino a finales de año: “… el destino lo decide todo”, sentenciaba.

Una nueva aventura esta por empezar...🙊❌Doy las gracias por el apoyo que estoy recibiendo y de paso quería decir que durante mi estancia en la casa de gran hermano esta cuenta será llevada por familiares o amigos. Una foto publicada por S E R G I O (@sergioayala_oficial) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 6:28 PST





Emma Ozores

La actriz aprovecha esta nueva faceta en su carrera para crearse una cuenta en Instagram, en la cual desea a sus fans que la vean y la apoyen en el reality.

Mi paso por la famosisima casa de Gh Vip @ghoficial va a ocurrir dentro de poco, Ojala me veais y me apoyeis. Mientras tanto aprovecho para deciros que esta es mi única cuenta oficial Una foto publicada por Emma Ozores (@emmaozores_oficial) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 5:12 PST









Daniela Blume

Daniela no pierde ocasión para seguir posando ligera de ropa en Instagram en sus últimos dís de "libertad" mientras que no da crédito del apoyo que está recibiendo.

Estoy flipando con todo el apoyo ❤️❤️❤️🙏🏻 Gracias💕💕💕🌹🐬 https://t.co/EeXJJRdTuG — ↑♡Daniela Blume♡↑ (@DanielaBlume) 31 de diciembre de 2016