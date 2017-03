Aída, Elettra y Aylén, nominadas semanales

Las nominaciones en la noche de los familiares no podían tener otros protagonistas que los propios familiares. Tras las nominaciones, Aída, Irma y Elettra subían a la palestra. Pero tras la salvación de Irma por el grupo de los humanos (que había ganado el privilegio tras ganar en las votaciones) los nominados definitivos eran: Aída, Elettra y Aylén.

Marido e hija de Irma Soriano: Tres puntos para Aída porque a lo largo de los enfrentamiento que han tenido le ha dicho cosas bastante feas. Con dos puntos a Daniela porque desde que se junta con Aída la relación entre ellas se ha perdido. Con un punto a Aylén porque acaba de entrar y juega con ventaja.

Los amigos de Alyson: Con 3 a Daniela porque la relación entre ellas no está muy allá pero ojalá lo solucionen. Con dos puntos a Aylén porque es la competencia de nuestra amiga y queremos que Alyson se haga con Marco. Y con un punto a Aida… por lo que sabemos todos.

Madre y hermana de Elettra: Hemos pensado que con tres puntos a Aída, con dos puntos a Aylén y con un punto a Emma.

Los familiares de Daniela: Con 3 puntos a Irma porque está diciendo que ha cambiado por juntarse con una persona y no ha cambiado. Con dos puntos a Alyson porque veo mucha envidia aunque no me cae mal. Con un punto a Aylén porque es la última que ha llegado.

La madre de Aída: Nomino con 3, porque no puedo con 6, a Irma porque es la más falsa de todos los ‘GH’ que ha habido y le está haciendo la vida imposible a mi hija. Con 2 a Elettra porque es un bicho malo y es la que ha protagonizado el ‘vudú’ que le han hecho a mi hija. Y con 1 a Emma porque no pinta nada, no hace nada.

La amiga de Aylén: Con tres puntos a Elettra, con dos puntos a Irma y con un punto a Alyson. Es más que nada por estrategia para salvar a Aylén.

La madre de Emma: Con tres puntos a Aída porque no sabe convivir con nadie. Con dos puntos a Alyson porque está muy separada del grupo. Y con un punto a Elettra porque le dieron un punto a Emma.

Padre y hermana de Marco: Tres puntos para Aída por los conflictos con Marco, con dos puntos para Elettra porque es de las rivales más fuertes y un punto para Irma sin motivos.

Aída (13), Irma (9) y Elettra (8), se convertían en los nominados tras las nominaciones de los familiares. Ahora los familiares del equipo de los humanos (que habían sido los más votados por la audiencia) tenían el privilegio de salvar a un nominado. Finalmente, Irma salió de la lista y subió a las nominaciones Aylén (6).