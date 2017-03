Marco, a Aylén: "Las cosas entre tú y yo no funcionan, no estamos bien"

La situación entre Marco y Aylén parece insalvable desde que la argentina decidiera quedarse en la casa de ‘GH VIP’ para concursar. El italiano ha verbalizado lo que piensa y puede que la relación ya no tenga solución. “No entiendo para que viniste, siempre encuentras algo para tocarme las pelotas, todos por tus celos mentales de la nada. Aylén, las cosas entre tú y yo no funcionan, no estamos bien, tu presencia me cohíbe mucho”, le decía Marco a su novia.