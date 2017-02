Alejandro Abad se despide de 'Gran Hermano VIP' con irónica y sin pelos en la lengua

El sexto expulsado de 'Gran Hermano VIP' ha entrado en el plató con la cabeza bien alta y con la sensación de que había actuado de forma natural: "Me ha gustado la experiencia, el encierro, la sensación de no saber lo que pasa fuera, pero me dieron unas instrucciones y me dijeron que fuera natural y yo con algunas personas que son hipócritas no puedo convivir". Respecto a su amiga Aída Nízar, Alejandro ha tenido claro que no es una mujer fácil, pero que para él ha sido especial: "Aída es una persona especial, es un ser humano distinto, de un planeta paralelo a la Tierra, pero a mí me cae bien porque es como es. Es espectáculo, es intensa...". Aída parecía la única persona con la que Alejandro ha congeniado dentro de 'Gran Hermano VIP' y tras ver un vídeo de su polémica con el blog, Alejandro ha tenido claro que él no había hecho nada malo y que el blog está para desahogarse.

El compositor estaba hablando de su mal rollo con Marco y de lo mucho que le gustan al VIP los espejos y sentirse deseado, y Jordi González ha querido saber que qué le parecía la relación de Marco y Alyson. Alejandro ha dejado claro que el modelo respeta a su novia, pero ya era demasiado tarde. Aylen le ha agradecido sus palabras pero no se ha cortado un pelo y le ha dicho a la cara que no le caía muy bien por lo que le había dicho a su novio dentro de la casa.

Metidos en las relaciones que han surgido en Guadalix, Jordi González ha querido saber qué pensaba Alejandro, el sexto expulsado, de la relación sentimental de Sergio e Ivonne y él ha vuelto a ser claro: "Creo que es interés por ambas partes. El interés de actriz de telenovela venezolana y el tipo correcto que hace todo perfecto hasta que su abuelita le para los pies". El buen rollo de Alejandro con Irma Soriana en la casa ha sido inexistente y el expulsado nos ha dejado claritos los motivos: "Irma Soriana a mí me ha sorprendido muy negativamente porque está actuando las 24 horas del día. Lo que sueña, también lo tiene en el guion que traía preparado de su casa. Y una persona que está actuando juega con la ventaja de que está atenta a todo para saltar en el momento adecuado". Con la intención de que Alejandro estuviera informado de todo Jordi le ha contado como iban las nominaciones, ¿Sabes que Irma Soriano ha nominado a Emma? "¿Sí?, bueno es lógico, es normal. Desde mi punto de vista es una hipócrita cien por cien... De Irma me espero cualquier cosa, estoy seguro de que quién delató a Emma, fue Irma", una información que Jordi le ha corroborado y que ha llevado a Alejandro a preguntar por qué no le habían echado ya del concurso.

Tras recordar el temazo que Alejandro había compuesto junto a sus compañeros dentro de 'Gran Hermano VIP', el compositor le ha explicado a Jordi González que el necesita estabilidad para componer, pero que esa estabilidad la tiene al lado de su familia, pero que también necesita sacudidas emocionales y vivir experiencias nuevas para poder crear. "Un día me hice una sacudida emocional en la ducha y escribí 'Qué la detengan'", ha asegurado el sexto expulsado con mucho sentido del humor. Metidos en el tema de la música, Alejandro ha explicado que cuando le presentaron a Tutto Durán se sintió apurado porque no sabía quién era.

Jordi González ha querido ser directo con Alejandro Abad y le ha preguntado directamente que si se consideraba una persona homófoba y él ha tenido clarísimo que no. Sin embargo, algunos comentarios desafortunados parecían decir lo contrario. El sexto expulsado tenía la sensación de que si había dicho algo lo había dicho en silencio pero al ver que no ha sido así, ha intentado explicarse y se ha liado más todavía.

Al más puro estilo de Penélope Cruz gritando aquello de "¡Pedroooo!", Alejandro ha conectado con Guadalix al grito de "¡Alejandrooooo!", pero era Aída la única que se ha alegrado de volverle a ver. El compositor se ha mostrado muy seco con sus compañeros y ha querido comenzar su speed final con una canción: "Dime cuándo me vais a querer, ojala valoréis algún día el trabajo de los creativos y de las personas que nos tenemos que aislar de vez en cuando y no hacer el hipócrita todos los días". El sexto expulsado ha dado las gracias a todas las productoras y ha dejado claro que lo que más le apetecía era reencontrarse con sus verdaderos amigos y su familia, que son los que le quieren. Y cómo era de esperar, ha tenido la sensación de que él debería seguir en la casa junto a Aída y ella le ha dejado claro que en la casa se estaba sacando los ojos.