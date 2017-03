Aylén, a Marco: “Alyson no te quiere como amigo, te quiere follar cuando salgas”

Aylén no entiende que Alyson haya nominado a Marco y él tampoco. Tras una charla entre los amigos (o examigos), Marco le ha contado a su chica los motivos de Alyson para nominarle: Que los últimos días habían sido “raros”, que no han hablado mucho y que, en realidad, no quería que saliera nominado. Aylén se ha partido de la risa ante estas explicaciones y, alterada, le ha dicho a su chico: “No te quiere como amigo, nunca te quiso como amigo, te quiere follar cuando salgas. Es eso, te lo digo así de claro, es así, me da igual, lo confirmo”.