Aída 'no compra' las palabras de Aless: "Permíteme que no te crea"

La expulsión de Tutto no ha sentado demasiado bien en la casa, sobre todo a Aless y Daniela, que hablan sobre el tema ante la presencia de Aída. Pero el discurso del influencer no convence mucho a la recién llegada, que no se cree que a Aless no le importe no ganar el reality: "Me permites que no me lo crea. Nadie viene a 'Gran Hermano' sin la ambición de ganar... y mucho menos en un VIP". La relación entre ambos no empieza con buen pie, pues Aless llegó a decir que quería abandonar tras la entrada de Aída. "Van a cambiar muchas cosas", llegó a decir. Pero tranquilos porque la cosa quedó en un simple comentario.