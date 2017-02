Gritos y lágrimas con la Sargento Aída: "Si Elettra no limpia perderéis la comida de hoy"

La decisión que tuvo la audiencia anoche al otorgar a Aída el rol de Sargento durante los últimos días de la prueba semanal ya ha tenido sus primeras consecuencias. La participante ha comenzado a tomar medidas y una de ellas implica asignar las tareas del hogar, algo que Elettra se ha tomado como algo personal.

La conversación que han mantenido todos en la mesa del comedor ha ido subiendo de tono y, a pesar de que algunos de sus compañeros le pedían a la italiana que pidiera disculpas por su actitud, ésta ha hecho caso omiso: “Las pido pero no sé por qué”.

A Aída le ha molestado profundamente esto y, tras sentirse ofendida por la actitud de Elettra y sus "gestos soeces", le ha ordenado limpiar toda la casa, algo a lo que ella se niega en rotundo. Mientras tanto, Daniela e Irma llamaban a la calma, pero ha sido en balde. “Si Elettra no limpia perderéis una de las comidas de hoy”, ha sentenciado Aída. “Deberíais, como equipo, enseñarle qué es la disciplina”.

La Sargento ha preguntado al grupo cómo definían esta situación y Alyson ha dicho que “absurdo”, lo que ha hecho llorar a Aída. “¡La decisión está tomada, vas a limpiar toda la casa, no permito esta falta de educación!”, le ha gritado a la italiana justo antes de sentenciar que hoy no van a comer por culpa de esto. Además, ha lamentado que a Kiko Matamoros nadie le cuestionara su método y a ella sí.

“Qué pena me da que ninguno de ustedes diga nada”, han sido las palabras de Elettra, que no se ha sentido defendida por sus compañeros, quienes han intentado sin éxito hacerle ver que la prueba semanal consiste en esto y que hay que acatar las órdenes de la Sargento. Pero a Elettra no le parece nada justo que ella tenga que limpiar.

Más tarde, Aída ha insistido en que hasta que Elettra no pidiera disculpas y aceptara limpiar todo la casa no se cocinaría. "No pienso hacerlo. Una parte sí, pero todo no. No soy una chacha". Daniela ha intentado llamar al orden y opina que si nadie piensa hacer caso es absurdo continuar con la prueba.