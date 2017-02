Cristina Rodríguez, a Aylén: "Yo sí que creo que estás un poco loca"

La estilista Cristina Rodríguez le ha confesado a Aylén sin ningún tipo de tapujos que ella sí que piensa que está "un poco loca". La novia de Marco Ferri ha explicado que lo que a ella le sucede es que no considera que faltar el respeto a una pareja sea solo besar o acostarte con otra persona, sino también la actitud que esta adopta con el tercero en discordia, en este caso, Alyson Eckmann. Por esto, Cristina le ha preguntado a la argentina que si de verdad penaba que no iba a coquetear con nadie. A pesar de esto, Aylén ha admitido que no cree que dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP' haga nada con ella, pero sí que está segura de que siente algo por la americana.