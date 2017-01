Daniela Blume le saca partido al jacuzzi en 'GH VIP' con su sensual bañador

La bañera de hidromasaje es una estrella más en la casa de 'GH VIP' y bien lo sabe Daniela Blume, que no solo ha sido la primera en usarlo sino que además es la que más lo está disfrutando mientras se pasea con su sugerente ropa de baño.

Tras las primeras impresiones, las relaciones empiezan a afianzarse en la casa. Hemos podido ver un posible acercamiento entre Daniela y Elettra aunque no todo es buen rollo según hemos podido comprobar en las últimas horas con la ‘casi discusión’ entre la locutora y Alonso. Pero parece que la Blume tiene un nuevo mejor amigo y no, no se trata de Aless: ¡El jacuzzi!

Daniela, que ahora quiere que le llamen Alexandra, fue la primera en estrenar esta estancia de la casa que tan buenos momentos nos ha dado en ediciones anteriores. Si bien es cierto que algunos como Elettra, Marco, Sergio o Aless se han introducido bajo sus aguas junto a ella, la realidad es que es la que más está disfrutando de las burbujas en lo que llevan de convivencia.