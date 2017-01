Daniela, a Elettra: "Soñé contigo dos noches antes de entrar a 'Gran Hermano VIP'"

El “a mí me gusta Elettra” ha sido el preludio de lo que puede llegar a ser una relación muy especial entre las concursantes. Ésta no será la única de las confidencias que escucharemos por parte de Daniela, pues ha aprovechado el momento en el que estaba junto a su compañera para decirle “yo soñé contigo dos noches antes de entrar”. Parece ser que Elettra ya le había llamado la atención a Daniela días antes de que comenzaran a convivir bajo el mismo techo, colándose en sus sueños para escuchar los consejos de la que ahora es su amiga.

La conversación no ha ido a más entre otras cosas porque estaban acompañadas en el jacuzzi mientras compartían baño. Además, Alyson ha se ha unido al comentario de Daniela y ha hecho otra confesión al respecto: “Yo pensé que no me ibas a caer bien”, le ha dicho a la italiana. Parece ser que Elettra ya levantaba pasiones antes de entrar a ‘GH VIP’, para bien o para mal. Algo parecido a lo que le ha ocurrido a Justin Bieber, que se ha encontrado a tantos defensores como detractores dentro de la casa.