La app oficial de 'GH VIP' se convierte en la sombra de Antonio S. Casado

Es difícil pensar en el reality más popular de Telecinco y no recordar su nombre. Pero antes de ser un mítico en las noches de 'El Debate, Antonio Sánchez Casado trabajaba como historiador del Arte en el Museo del Prado, un día descubrió la televisión y desde entonces no se ha separado de ella. Lleva en el programa desde sus inicios y durante la tarde con él te cuenta cómo eran antes los camerinos, los cambios que ha visto en 'Gran Hermano VIP' y muchos secretos de las instalaciones y de sus compañeros.